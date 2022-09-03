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    427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    3 Сентября 2022, 08:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 69,
    в городе Алматы – 36,
    в городе Шымкенте – 11,
    в Акмолинской области – 51,
    в Актюбинской области – 10,
    в Алматинской области – 9,
    в Жетысуской области - 3,
    в Атырауской области – 21,
    в ВКО – 11,
    в Абайской области - 4,
    в Жамбылской области – 11,
    в ЗКО – 43,
    в Карагандинской области – 40,
    в Улытауской области - 3,
    в Костанайской области – 38,
    в Кызылординской области – 2,
    в Мангистауской области – 18,
    в Павлодарской области – 17,
    в СКО – 25,
    в Туркестанской области – 5.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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