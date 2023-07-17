Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    422,5 млн тенге выделят на уличное освещение в ВКО

    17 Июля 2023, 21:49

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» уличное освещение будет установлено в ряде населенных пунктов Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

    Выделенные из областного бюджета 422,5 миллиона тенге направят на проекты по уличному освещению в рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» в ряд населенных пунктов Восточного Казахстана:

    - в Глубоковский район - 150 млн тенге на 4 проекта; - в Катон-Карагайский район - 63,6 млн тенге на 3 проекта; - в Курчумский район - 7,5 млн тенге на 1 проект; - в Тарбагатайский район 50,0 млн тенге на 1 проект; - в район Алтай - 44,2 млн тенге на 4 проекта; - в Уланский район - 28,2 млн тенге на 3 проекта; - в район Самар - 45,3 млн тенге на 1 проект; - в Шемонаихинский район - 33,8 млн тенге на 1 проект. Все проекты будут завершены до октября 2023 года.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Восточно-Казахстанская область ЖКХ Акимат Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда Алматы будет полностью освещен
    Участок проспекта Республики закрыт на ремонт в Астане
    Когда Алматы станет «городом-садом»
    Река в ВКО окрасилась в молочный цвет: в отношении Казцинка начали проверку
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова