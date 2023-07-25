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    420 га сухой травы горит возле Степногорска

    25 Июля 2023, 00:04

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 20 км от села Искра Аккольского района произошло возгорание сухой травы с переходом на лесные околки, передает МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Акмолинской области, 24 июля в 13:15 часов в 20 км от села Искра Аккольского района произошло возгорание сухой травы с переходом на лесные околки.

    «Площадь горения сухой травы составило 420 га, лесных околков в КГУ «Первомайское лесничество» 0,7 га. Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 16:45 часов», - сообщили в ДЧС.

    На месте пожара работают 69 человек, 15 единиц техники и 1 вертолет АО «Казавиаспас», ДЧС Акмолинской области, МИО, лесного хозяйства и НГПС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акмолинская область Пожар ДЧС
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