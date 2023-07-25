420 га сухой травы горит возле Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 20 км от села Искра Аккольского района произошло возгорание сухой травы с переходом на лесные околки, передает МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Акмолинской области, 24 июля в 13:15 часов в 20 км от села Искра Аккольского района произошло возгорание сухой травы с переходом на лесные околки.

«Площадь горения сухой травы составило 420 га, лесных околков в КГУ «Первомайское лесничество» 0,7 га. Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 16:45 часов», - сообщили в ДЧС.

На месте пожара работают 69 человек, 15 единиц техники и 1 вертолет АО «Казавиаспас», ДЧС Акмолинской области, МИО, лесного хозяйства и НГПС.