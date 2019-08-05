42% текущего инвестпортфеля ЕАБР приходится на проекты, реализуемые в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 42% от всего объема текущегоинвестиционного портфеля Евразийского банка развития (ЕАБР) по состоянию на 31июля 2019 года приходится на проекты, реализуемые в Республике Казахстан,передает корреспондент МИА «Казинформ».

Евразийский банкразвития является международной финансовой организацией, учрежденнойРеспубликой Казахстан и Российской Федерацией в январе 2006 года с цельюсодействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивомуэкономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. В настоящее времягосударствами-участниками банка являются шесть стран - Республика Армения,Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, РоссийскаяФедерация и Республика Таджикистан.

По состоянию на1 июля 2019 года объем активов ЕАБР составил 4,2 млрд долларов США, капитал -1,8 млрд долларов США. При этом общий объем инвестиционного портфеля посостоянию на 31 июля 2019 года составляет 8,290 млрд долларов США, текущийинвестиционный портфель – 3,972 млрд долларов США, который включаетфинансирование 96 проектов в шести государствах-участниках банка. Отметим, чтов структуре инвестиционного портфеля ЕАБР финансирование казахстанских проектовсоставляет 42%, тогда как на долю России приходится 43,6%, Беларуси – 10,2%,Армении - 2%, Кыргызстана – 1,7% и Таджикистана - 0,1%.

«Что касаетсяКазахстана, в этом году уже реализованы проекты с такими (казахстанскими -Казинформ) клиентами, как «Транстелеком», «Исткомтранс». Банк участвует в финансировании магистрального трубопровода «Сарыарка», - сказал заместительпредседателя правления ЕАБР Амангельды Исенов на пресс-конференции вНур-Султане.

Проекты банкареализуются главным образом в сфере энергетики (доля от текущего инвестпортфелясоставляет 20,4%), транспорта (18,1%), в финансовом секторе (17,9%), инойинфраструктуры (15,7%), горнодобывающей промышленности (13,2%) и так далее.Проекты содействуют инфраструктурному развитию, модернизации и диверсификацииэкономик государств-участников, имеют значительные социально-экономические иинтеграционные эффекты. Своими инвестициями ЕАБР способствует увеличениюторговых потоков, взаимных инвестиций между государствами-участниками,дополнительному выпуску продукции, мультипликативному эффекту в их экономиках.

В частности,весной 2017 года Евразийский банк развития и ТОО «RG Brands Kazakhstan»подписали кредитный договор о финансировании операций казахстанской компании насумму 1,27 млрд рублей в рамках проекта по финансированию развития группы RGBrands. Кредитные средства позволяют отечественной компании поступательноувеличить экспорт производимой продуктовой линейки в соседние страны – внастоящее время казахстанские продукты питания успешно реализуются на рынкахРоссии и Кыргызстана. Как отметили в банке, отличительной чертой данногопроекта является факт того, что это первая сделка с использованием страховогопокрытия займов. В данном случае его предоставляет национальноеэкспортно-кредитное агентство – АО «Экспортная страховая компания«KazakhExport».

Другой примеруспешного сотрудничества банка с казахстанскими партнерами – реализациязолоторудного проекта «Кызыл» (включает месторождения «Бакырчик» и «Большевик»)в Восточно-Казахстанской области (ВКО). В декабре 2014 года ЕАБР подписал с ТОО«Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (БГП), входящим в группу PolymetalInternational, договор о предоставлении кредитной линии в размере 80 млндолларов США на финансирование разработки и освоения месторождения «Бакырчик».25 июня 2018 года была запущена в работу обогатительная фабрика производительностью 2 млн тонн руды в год, ауже 11 сентября прошлого года на предприятии была произведена первая тонназолота в концентрате.

Предполагалось, что при выходе БГП на проектную мощностьпроизводство составит более 10 тонн золота в год; в настоящее время данныйпоказатель фактически достигнут. На БГП трудятся 1 139 человек, 98% которыхсоставляют казахстанцы. Подчеркнем, реализация проекта «Кызыл» оказываетположительное влияние на экономическое и социальное развитие района и области.Предприятием в период 2014-2018 годов в развитие социальных программ иинфраструктуры ВКО и Жарминского района инвестировано 2,765 млрд тенге. Общаяже сумма налоговых платежей в рамках проекта «Кызыл» в бюджеты всех уровнейсоставила за этот же период более 10,8 млрд тенге.

Для Евразийскогобанка развития также интересны проекты по возобновляемым источникам энергии(ВИЭ).

«Сейчасактуальны возобновляемые источники энергии. Мы смотрит на это очень и оченьпозитивно. Более того, на днях мы в банке приняли программу финансированиявозобновляемых источников энергии, которая в ближайшее время будет направленана утверждение акционерам, где предусматриваются как раз-таки актуальныеподходы к рассмотрению и поддержке, в том числе финансовой поддержке, подобногорода проектов. Дело очень серьезное на самом деле, потому что в этой отраслиимеется мультипликативный эффект», - рассказал Амангельды Исенов.

Банкимеет успешный опыт работы в сфере ВИЭ. ЕАБР профинансировал строительствопервой в Казахстане ветровой электростанции (ВЭС) промышленного типа, котораярасположена в Акмолинской области рядом с городом Ерейментау. Этот проектреализован дочерней компанией АО «Самрук-Энерго» - ТОО «Первая ветровая электрическаястанция». Введенная с промышленную эксплуатацию ВЭС состоит из 22ветроэнергетических установок, каждая мощностью 2,05 МВт, и собственнойподстанции 220/35КВ. С момента ввода ВЭС произвела более 500 млн кВт/чэлектрической энергии, которая поступает в национальную электрическую сетьКазахстана. Благодаря реализации проекта было создано более 20 рабочих мест.

В целом, посостоянию на 31 июля этого года, общий инвестиционный портфель ЕАБР поРеспублике Казахстан включает 74 проекта на общую сумму 3,264 млрд долларовСША.

В настоящеевремя на рассмотрении банка находятся 70 различных проектов, в том числе изКазахстана.

Штаб-квартираЕАБР расположена в Алматы.