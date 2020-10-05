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      Карагандинская область

    42 проекта реализуется в Абайском районе по Дорожной карте занятости

    5 Октября 2020, 19:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта занятости дала городам и районам Карагандинской области мощный импульс развития. В этом году большой объём работ в сфере ЖКХ и благоустройства проводится в Абайском районе. В Абае и Карабасе приводят в порядок канализационные сети, очистные сооружения и насосные станции. Это трёхгодичный проект, реконструкция завершится в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Абайском районе.

    Глава региона посмотрел, на что потратили бюджетные деньги в посёлке Дубовка. Как доложил аким района Бауржан Асанов, по Дорожной карте занятости здесь отремонтировали стадион и образовательный центр, в котором занимаются дети со всего округа. Между домами благоустроили прогулочную зону. На средства областного бюджета в посёлке идёт ремонт водопроводных сетей.

    Всего по Дорожной карте занятости в Абайском районе реализуется 42 проекта на 1,2 млрд тенге. Создано 349 рабочих мест. По информации акима района, в 15 населённых пунктах привели в порядок дороги и освещение, отремонтировали 9 объектов образования и две больницы.

    Женис Касымбек также ознакомился с результатами уборки урожая. В Абайском районе около 50 крестьянских хозяйств выращивают картофель и овощи. Аким области посетил КХ «Поливное» и «Шанс», которые ежегодно помогают пополнять стабфонд области.

    Глава региона побывал на легендарной Абайской швейной фабрике. Предприниматель Нурхан Жумабеков вложил свои средства в развитие абайского бренда. Производство постепенно набирает обороты - здесь выпускают в год около 50 тыс. швейных изделий. Предприниматель обратился с просьбой о поддержке бизнеса.

    «Мы делаем ставку на качество и стиль. Наши заказчики всегда это отмечают. Сейчас работаем над расширением ассортимента. Для сбыта продукции открыли магазин на территории фабрики. Реализовывать свой товар в более проходных местах пока нет возможности», - сказал Нурхан Жумабеков.

    Женис Касымбек поручил рассмотреть варианты предоставления торговой площади и механизмы поддержки через СПК «Сарыарка».

    Акима области также интересовал ход подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции. В Центральной больнице Абая отремонтировали приёмный покой и пульмонологическое отделение, установили газонаполнительную станцию.

    В завершение поездки глава региона осмотрел строящиеся жилые дома, новый детский сад «Әдемі» и ясли-сад «Аққу». Проверил качество отремонтированных скверов и дворов.

    «Есть ещё, над чем работать. Постепенно будем решать все вопросы, направленные на улучшение комфорта и повышение благосостояния жителей», - сказал Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Занятость
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