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    42 населенных пункта в Жамбылской области находятся в паводкоопасной зоне

    7 Февраля 2023, 06:27

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В нескольких районах Жамбылской области продолжаются интенсивные работы по устранению и предотвращению паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя начальника ДЧС Жамбылской области, полковника Максата Косыбаева, опасность возможного подтопления в период паводков на территории Жамбылской области существует в 42 населенных пунктах.


    «Это два населенных пункта в Мойынкумском районе, три села в Сарысуском районе, по четыре населенных пункта в Жамбылском, Шуском, Меркенском, Таласском и Жуалынском районах, пять сел в Кордайском районе, по шесть сел в Рыскуловском и Байзакском районах. Характерны подтопления в паводкоопасный период и в Таразе, в жилом массиве Тектурмас», - пояснил Максат Косыбаев.

    Спикер отметил, что для проведения паводкового периода в безаварийном режиме в области существует план мероприятий и проводится системная работа. Создан необходимый резерв для проведения работ по ликвидации паводков – более 10 тысяч кубометров инертных материалов, более 390 тонн горюче-смазочных материалов, более 30 тысяч штук мешкотары. На эти цели выделено 72 млн тенге. Подготовлен 41 приемный пункт (объекты культуры и образования), а также 12 палаток, 1 968 койко-мест, 468 раскладушек.

    «Проведение противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности в населенных пунктах уже позволило снять угрозу паводков в 34 населенных пунктах из 42 паводкоопасных и минимизировать в двух. На данный момент остаются подверженными подтоплению шести населенных пунктов, в которых проводятся мероприятия по предупреждению и устранению паводковых угроз», - пояснил заместитель начальника ДЧС Жамбылской области.

    По данным РГП «Казгидромет», отметил он, данные многолетнего мониторинга погодных условий на территории Жамбылской области говорят о том, что в этом году, несмотря на прошедшие обильные снегопады, снежный покров в городах и населенных пунктах не превышает критического уровня. Сейчас уровень воды на реках Жамбылской области стабилен, угрозы паводков не наблюдается. В горной местности снежный покров достигает 20-26 см, толщина льда в реках – 15-32 см.

    Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» аким Рыскуловского района Ернар Есиркепов, в районе создан оперативный штаб, полностью мобилизованы имеющиеся возможности для предотвращения подтопления жилых дворов в населенных пунктах.

    В Рыскуловсокм районе опасность подтопления существует в селах Кайынды, Кокдонен, Каменка, Теренозек, Мамай-Кайынды, Абжаппар.

    «3 февраля резко потеплело, и на склонах гор началось интенсивное таяние снежного покрова, - сообщил глава Рыскуловского района. – Из-за дождей и внезапного потепления возникла угроза подтопления, и были предприняты превентивные меры. В противопаводковых работах задействовано свыше тысячи человек. Это не только сотрудники районной ЧС, но и акимата района. Используется 42 единицы спецтехники всех коммунальных служб, хозяйств и предприятий для откачки воды. Большую активность проявили и жители района. Сейчас ситуация находится на постоянном контроле, все службы работают в усиленном режиме. Пострадавших нет, потери скота не произошли».

    Как сообщалось, на помощь жителям Рыскуловского района пришли около 300 военнослужащих РгК «Юг». Военнослужащие разведывательного подразделения и мотострелкового батальона Луговского гарнизона возводят укрепления для того, чтобы не допустить прорыва скопившейся воды к домам граждан. По информации акима Шуского района Бахытжана Жанибекова, в селе Жанажол произошли подтопления жилых территорий из-за резкого повышения температуры воздуха и таяния снега.

    «6 января затопило дворовую территорию в селе Жанажол, уровень воды поднялся на 10-15 сантиметров. Силами ДЧС и местных исполнительных органов проведены работы по откачке воды и водоотведению. Было задействовано 20 сотрудников и 10 единиц техники. Последствия угрозы устранены, ситуация взята под контроль», - отметил Бахытжан Жанибеков.

    В Сарысуском районе в работах по устранению подтопления дворовых территорий в селах Ушбас, Туркестан и Арыстанды были задействованы сотрудники и техника компании «ЕвроХим-Каратау», сообщили в районном акимате.

    Как сообщалось ранее, 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов. Как сообщили в Казгидромете, с 4 по 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях возможны подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Фото пресс-служба акимата Рыскуловского района

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Акимат Паводок Регионы МЧС ДЧС
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