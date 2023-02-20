42 казахстанские школы примут участие в апробации международного исследования TALIS-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исследование оценит условия работы педагогов и образовательную среду в школах. Как рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования, апробация международного исследования преподавания и обучения TALIS-2024 пройдет в феврале – марте текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Участие примут более 800 учителей и директора 42 школ из трех городов республиканского значения и пяти макрорегионов Казахстана.

«Это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. Полученные данные в дальнейшем используются при разработке учебных программ подготовки педагогов и повышения квалификации, разработки мер по стимулированию педагогов», - отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Динара Абылканова.

Исследование проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) путем опросов учителей и директоров школ каждые шесть лет. Такой анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогического корпуса и получить независимую оценку условий работы педагогов и образовательной среды в школах.

Напомним, впервые казахстанские школы приняли участие в исследовании TALIS в 2018 году.

Более 6,5 тысяч учителей и 331 директор школы выразили свои взгляды на международном уровне. Получены достоверные научно-обоснованные и международно сопоставимые данные казахстанских педагогов. Они учитывались при разработке Закона «О статусе педагога», а также отразились в Государственной программе развития образования и науки на 2020–2025 годы.



