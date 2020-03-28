42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 28 марта 1945 года, шел 1376-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. Войска 2-го Белорусского фронта освободили город Гдыня. Остатки немецких войск отошли на побережье севернее города.

Моравско-Остравская наступательная операция. 28 марта 38-я армия приблизилась на расстояние 2 - 3 км от рек Одра (Одер) и Ольша, по которым здесь проходила граница с Германией. В последующие дни части 126-го горнострелкового и 95-го стрелкового корпусов 38-й армии овладели сильно укреплёнными пунктами Сырин, Блющув и Камень.

Братиславско-Брновская наступательная операция. К 28 марта войска 2-го Украинского фронта расширили прорыв в направлении на Братиславу, Брно до 135 км по фронту и продвинулись на 40 км. В прорыве вражеской обороны войсками 7-й гвардейской армии участвовала Дунайская флотилия, которая 28 марта высадила во вражеском тылу 83-ю бригаду морской пехоты. Бригада нанесла удар по тылам противника и соединилась со стрелковыми частями, наносившими удар с фронта.

Немецкие войска попытались организовать оборону на заранее подготовленном рубеже по реке Нитре. Все мосты через реку были взорваны. Однако 1-я гвардейская конно-механизированная группа и 7-я гвардейская армия вышли на слабо прикрытые участки обороны, на подручных средствах и вброд форсировали Нитру. 28 марта войска захватили обширный плацдарм на правом берегу реки севернее Нове-Замки и передовыми отрядами двинулись на тылы врага. Противник начал отходить на запад.

46-я армия вышла к реке Раба и завязали бои за переправы.

Венская операция. 28 марта войска 3-го Украинского фронта форсировали Рабу на широком фронте и, пройдя 20 километров к западу, овладели городами Чорна и Шарвар. Катерами Дунайской флотилии высажен Радваньский десант.

В течение 28 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромлённых частей противника в районе мыса Кальхольцер-Хакен.

Войска 2-го Белорусского фронта после упорных боёв заняли западную часть города Гданьска (Данцига) и очищали от противника городской район, расположенный на острове Холм.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление по южному берегу Дуная, 28 марта овладели городами Дьер и Комаром.

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, форсировали реку Раба и 28 марта овладели городами Чорно и Шарвар.

28 марта 1945 года исполнилось 23 года будущему Герою-казахстанцу Ардальону Баранову.

Баранов Ардальон Вениаминович родился 28 марта 1922 года в селе Борковка ныне Выксунского района Нижегородской области в семье рабочего. Окончил среднюю школу. Работал токарем на заводе дробильно-размольного оборудования.

В августе 1942 года добровольцем ушёл в Красную Армию. Участвовал в боях под Сталинградом, стал сержантом, командиром отделения. Был избран комсоргом взвода. В октябре 1942 года был тяжело контужен. После выздоровления направлен в миномётное училище, которое окончил в декабре 1943 года. В том же месяце прибыл на фронт под Могилёв.

Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Под Варшавой снова был контужен. В завершающих боях на территории Германии лейтенант Баранов командовал батареей тяжёлых 122-мм миномётов.

16 - 18 апреля 1945 года при форсировании реки Альте-Одер и в боях за города Врицен (Германия) на западных окраинах Берлина, при форсировании канала Гогенцоллерн (ныне Одер-Хафель) в районе Потсдама батарея лейтенанта Баранова неотступно следовала в передовых порядках пехоты. Миномётчики точным огнём прокладывали путь наступавшим стрелковым подразделениям, нанесли противнику значительный урон в живой силе и боевой технике. Не раз вместе с пехотинцами Баранов отражал контратаки, в критические моменты боя сам вёл бойцов в атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и геройство в боях с немецкими захватчиками лейтенанту Баранову Ардальону Вениаминовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6479).

В течение десяти лет после войны продолжал службу в Советской Армии. После увольнения в запас майор Баранов вернулся на родину. Окончил вечернее отделение Выксунского металлургического техникума, трудился на родном заводе начальником смены. Позднее переехал в Казахстан. Жил в городе Джамбуле (ныне Тараз). Работал в объединении «Джамбулкожобувь» инженером по технике безопасности и начальником штаба гражданской обороны. Умер 20 мая 1971 года. Похоронен на городском кладбище города Тараза.

28 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 42 дня…

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: usinsk-novosti.ru



