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    42 человека эвакуировали на пожаре в Таразе

    20 Июня 2023, 17:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Чуть боле часа потребовалось жамбылским пожарным, чтобы потушить крышу, загоревшуюся в жилом многоквартирном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 20 июня в 14:29 в центре города Тараза, по адресу пр. Абая, 170, в 5-этажном многоквартирном жилом доме, произошел пожар крыши.

    «По предварительным данным, площадь пожара крыши составила 250 квадратных метров. По лестничному маршу было эвакуировано 42 человека, из них 18 детей. В тушении пожара было задействовано 42 человека личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области», - уточнили в ведомстве.

    Пожар локализован в 15:10 и ликвидирован в 15:33. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия МЧС Пожар ДЧС Тараз
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