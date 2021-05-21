42 административных дела возбудила Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В аспекте предупреждения и профилактики уголовных правонарушений, одним из приоритетов в деятельности Агентства определено пресечение административных коррупционных правонарушений. С 5 апреля текущего года внесенными изменениями в КоАП Антикоррупционная служба наделена правом возбуждать административные дела путем составления протоколов по 15 статьям кодекса, которые в последующем рассматриваются судами. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ».

В их числе 6 коррупционных статей (ст.ст.676-681 КоАП), 2 состава в области предпринимательской деятельности ( ст.ст. 154, 173 КоАП) и 7 правонарушений, посягающих на институт государственной власти и связанных с нарушениями при производстве административного либо уголовного процессов (ст.ст. 658-662, 665, 667 КоАП).

В результате принимаемых мер по состоянию на 17 мая т.г. составлено 42 административных протокола, из которых 34 по коррупционным правонарушениям.

Среди них: 14 – по ст.676 «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами»; 10 – по ст.681 «Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление»; по 4 – по ст.677 «Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом» и ст.680 «Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции»; по 2 – по ст.154 «Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого запрещено осуществление такой деятельности», ст.173 «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность», ст.665 «Неявка к прокурору, следователю и в орган дознания, судебному исполнителю, судебному приставу» и ст.678 «Предоставление незаконного материального вознаграждения, посягающие на институт государственной власти»; по 1 – по ст.658 «Отказ или уклонение свидетеля от дачи показаний» и ст.660 «Укрытие административного правонарушения и фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях».

К административной ответственности привлечено 41 лицо, из них 5 руководителей областного значения, 3 – районного и 1 – городского.

В большинстве случаев к адмответственности привлекаются служащие и работники местных исполнительных органов - 19, а также государственных и правоохранительных органов - 6 и 1 соответственно.

К примеру, по ст.681 КоАП по фактам принятия на работу лиц, ранее свершивших коррупционные правонарушения к адмответственности привлечены руководители управления спорта и физической культуры Западно-Казахстанской области Есендияров, управления туризма Акмолинской области Габдуллин, отдела культуры и развития языков Хромтауского района Актюбинской области Якен.

Всем им назначены административные взыскания от 50 до 100 МРП.

По ст.676 КоАП – предоставление незаконного материального вознаграждения физическим лицам взысканы штрафы:

- в Павлодарской области в размере 100 МРП (291,7 тыс. тенге) с главного бухгалтера Центра оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением опорно–двигательного аппарата Абельдиновой, за передачу незаконного материального вознаграждения в размере 10 тыс. тенге и подарка в виде коробки конфет и бутылки вина, общей стоимостью 3 600 тенге своему вышестоящему руководителю областного управления координации занятости и социальных программ Алтыбаевой.

- в Атырауской области в размере 100 МРП (291,7 тыс.тенге) с руководителя «Атырауская областная теринспекция Комитета ветконтроля и надзора» Бисенгалиева, за передачу и.о. Председателя Комитета незаконного материального вознаграждения в виде рыбной продукции стоимостью 10 тыс. тенге.

Аналогичные факты имеются в г.г. Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Общая сумма наложенных штрафов по административным материалам Антикоррупционной службы составила 159,2 млн тенге, взыскано - 154,3 млн тенге.

Судами рассмотрено 9 административных производств, рассмотрено в порядке сокращенного производства - 28 (ст.810 КоАП), еще 4 – находятся на рассмотрении в судах, 1 – прекращено за истечением сроков давности.