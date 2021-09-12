08:15, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6
4120 человек выздоровело в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4120 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 383,
город Алматы - 1203,
город Шымкент - 146,
Акмолинская область - 240,
Алматинская область - 124,
Атырауская область - 547,
Восточно-Казахстанская область - 132,
Жамбылская область - 187,
Западно-Казахстанская область - 29,
Карагандинская область - 321,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 123,
Мангистауская область - 291,
Павлодарская область - 261,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 95.
Итого выздоровевших в Казахстане - 758090.