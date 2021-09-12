4120 человек выздоровело в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 4120 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 383,

город Алматы - 1203,

город Шымкент - 146,

Акмолинская область - 240,

Алматинская область - 124,

Атырауская область - 547,

Восточно-Казахстанская область - 132,

Жамбылская область - 187,

Западно-Казахстанская область - 29,

Карагандинская область - 321,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 123,

Мангистауская область - 291,

Павлодарская область - 261,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 95.

Итого выздоровевших в Казахстане - 758090.