412 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 32 международных авиарейса из КНР, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 4 733 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 321 человека, без справок прибыло 412 граждан РК.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 16 рейсов, 2 377 пассажиров, со справками - 2 110, без справок - 267;в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 1 301 пассажир, со справками - 1241, без справок - 60;в аэропорт г. Шымкента – 5 рейсов, прибыло 797 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 7 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 130 пассажиров, со справками - 67, без справок - 63;в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 121 пассажир, со справками - 99, без справок - 22.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа, у всех прибывших 18 марта 357 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.