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4111 человек умерли от ковидной пневмонии в Казахстане с начала пандемии

18 Августа 2021 08:30
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4111 человек умерли от ковидной пневмонии в Казахстане с начала пандемии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 16.08.2021 г. зафиксированы 563 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 221 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 66381, летальных случаев - 4111, выздоровевших - 57171.


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