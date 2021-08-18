Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4111 человек умерли от ковидной пневмонии в Казахстане с начала пандемии
18 Августа 2021 08:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 16.08.2021 г. зафиксированы 563 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 221 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Новости по темеЕще 7416 казахстанцев выздоровели от коронавируса 7034 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане 20 тысяч доз вакцины Sinopharm доставили в Жамбылскую область
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 66381, летальных случаев - 4111, выздоровевших - 57171.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 120 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19 - Минздрав
- Коронавирус: почти все регионы Казахстана - в «красной» зоне
- Еще 7416 казахстанцев выздоровели от коронавируса
- 7034 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- 20 тысяч доз вакцины Sinopharm доставили в Жамбылскую область
- Строительство новой районной поликлиники обсудили сенаторы в Мангыстауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн