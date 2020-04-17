Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    41 религиозное объединение Атырауской области приостановили деятельность

    17 Апреля 2020, 16:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 41 религиозное объединение Атырауской области приостановило деятельность в связи с карантином, продленным до 1 мая. Теперь они работают в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.

    О новой ограничительной мере рассказал руководитель управления по делам религии Хайролла Кушкалиев.

    «Здания религиозных объединений являются местами массового скопления людей. В связи с этим было решено приостановить деятельность религиозных объединений в регионе. Все руководители получили соответствующее уведомление, с ними была проведена разъяснительная работа. Все религиозные объединения перешли на работу в онлайн формате», - сообщил Хайролла Кушкалиев.

    В настоящее время у православных христиан идет Страстная неделя, у мусульман приближается священный месяц Рамазан. Все религиозные мероприятия и молебны будут проводиться в онлайн-режиме. Всего на сегодня в Атырауской области зарегистрировано 41 религиозное объединение.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что стало с «ковидными» больницами после окончания пандемии в Казахстане
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Постановления об ограничениях из-за коронавируса официально отменили в Казахстане
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска