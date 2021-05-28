41 проект реализуется в Акмолинской области по «Ауыл – ел бесігі»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости страны было реализовано достаточно много проектов по поддержке и развитию АПК и села. В прошлом году для дальнейшего повышения уровня жизни на селе стартовал специальный проект «Ауыл – ел бесігі», задачи которого – модернизация инфраструктуры с доведением ее до параметров новых региональных стандартов.

В Акмолинской области в этот проект вошло 12 сельских населенных пунктов из десяти районов. На реализацию 41 проекта было выделено 7,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Перспективное содержание программы жители этих сел уже ощутили. В течение прошлого года на их территории строились, реконструировались 38 объектов. Большая часть из них, а именно 23 проекта – это ремонт и обустройство сельских дорог, 12 – социальной инфраструктуры (семь объектов образования, один – здравоохранения, два – культуры, два – спорта) и три из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Среди названных есть три двухгодичных проекта со сроком завершения в этом году – строительство центра досуга молодежи в селе Бастау Атбасарского района, наружных сетей теплоснабжения в селе Красный Яр города Кокшетау и ФОКа в селе Акмол Целиноградского района.

«Реализация спецпроекта «Ауыл – ел бесігі» позволила улучшить качество жизни более 60 тысяч сельских жителей, поскольку упор, повторимся, сделан на развитие социальной инфраструктуры. А это, в свою очередь, привлечет молодые кадры, поможет развитию молодежного предпринимательства в селе. В рамках программы капитальный ремонт проведен в шести средних школах с общим числом 1 825 учащихся и в одном детском саду на 145 мест», - отметили в управлении экономики и бюджетного планирования.

Улучшилось состояние внутрипоселковых дорог, отремонтировано которых за прошлый год порядка 80 км. Более двух тысяч жителей сел Викторовка Зерендинского и Капитоновка Буландынского районов перестал волновать насущный водный вопрос – они получили доступ к качественному централизованному водоснабжению после модернизации 34 км сетей водоснабжения. Построена котельная с тепловыми сетями в селе Астраханка Астраханского района и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Аршалы. Еще один плюс: за время действия проекта создано 788 рабочих мест, причем 48 из них – постоянные.

Этот год не стал исключением. Модернизированных сел в области станет больше - намечено выполнить 30 проектов в десяти селах области: в девяти опорных и одном спутниковом – в селе Лозовое Жаксынского района. Для продолжения трех переходящих с 2020 года проектов воплощаются еще 27 новых. Это реконструкция стадиона в селе Балкашино, водопроводных сетей в селе Алексеевка, капитальный ремонт Дома культуры и средней школы, средний ремонт 26 км внутрипоселковых дорог по 23 проектам.

К слову, проводимые мероприятия дадут новый импульс развитию сельских территорий и положительно отразятся на экономике страны в целом.