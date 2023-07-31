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    41 медработник привлечен к ответственности за незаконное обращение с наркосредствами

    31 Июля 2023, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О результатах оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», направленного на выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропов и прекурсоров, сообщила представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 5 дней операции в сфере легального оборота выявлено 28 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами, являющихся уголовным проступком и 193 административных правонарушений. К административной ответственности привлечено 193 человек, в том числе 41 медицинский работник», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

    По ее словам, изъято 8,8 тыс. таблеток и 7,4 тыс. ампул наркотических средств, 28 тыс. таблеток и 8,2 тыс. ампул психотропных веществ.

    В результате проведенных проверок деятельности юридических лиц ограничен оборот порядка 3,2 тыс. тонн прекурсоров и 459 тонн ядовитых веществ, из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности.

    «ОПМ «Дәрмек» прошло одновременно в масштабе всей республики с охватом почти всех субъектов предпринимательства в сфере оборота наркотиков, это медицинские учреждения, аптеки, склады, промышленные предприятия и другие объекты», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК Борьба с наркотиками
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