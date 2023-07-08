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    41 дерево упало из-за непогоды в Павлодаре

    8 Июля 2023, 14:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре зафиксирован 41 случай падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий, произошедших накануне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коммунальными службами города Павлодара проведена откачка дождевых вод по следующим адресам: пр. Назарбаева-ул.Торайгырова, ул. Естая, ул. Радищева,ул. Казправды, ул.Сатпаева-ул. Гагарина,ул.Камзина-ул. Чокина, ул. Осипенко-ул. Чайковского, ул. Усолка 51, ул. Камзина 106, ул. Осипенко, ул. Раскова, мкр 2 Павлодар, ул. Алтайская, ул. Щедрина», - сообщили в пресс-службе акимата города Павлодара.

    В откачке задействованы 15 единиц техники, 4 мотопомпы и 1 ПНС. Работы по откачке дождевых вод продолжаются.

    «По информации отдела ЖКХ, зафиксирован 41 случай падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий, произошедших накануне в городе Павлодаре. По 14 адресам упавшие деревья спилены и вывезены», - добавили в акимате.

    Как сообщалось, 7 июля из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре затопило улицы и дворы многоэтажных жилых домов, отключилось электричество.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ЖКХ Происшествия Погода Павлодар
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