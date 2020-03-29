41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 29 марта 1945 года, шел 1377-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция (1945). Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейльсбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее Кенигсберга. Остатки разгромленной в Хейльсбергском укрепленном районе 4-й немецкой армии переправились транспортами на Земландский полуостров.

Венская операция. 29 марта войска 3-го Украинского фронта прорвали укрепленную полосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и вступили в пределы Австрии.

На левом крыле фронта 57-я армия и 1-я болгарская армия нанесли удар по 2-й немецкой танковой армии с востока, а части 5-го гвардейского кавалерийского корпуса — из района Кестхей (на западном берегу озера Балатон).

Войска 3-го Белорусского фронта 29 марта завершили ликвидацию окруженной Восточно-Прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга. За время боев с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50 000 пленными и 80 000 убитыми.

Войска 2-го Белорусского фронта продолжали бои по очищению от противника восточной части города Гданьска (Данцига) и уничтожали группу войск немцев, прижатую к побережью Данцигской бухты севернее города Гдыня.

29 марта 1945 года исполнилось бы 23 года Герою-казахстанцу Петру Карелину, героически погибшему в 1944 году в ходе Крымской стратегической наступательной операции.

Карелин Петр Григорьевич родился 29 марта 1922 года в поселке Сретенск в Забайкалье. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в Казахстан, где в Чарске окончил среднюю школу и затем Кустанайскую школу Гражданского воздушного флота.

В 1941 году призван в РККА и направлен в Омскую авиационную школу. Однако школу не смог закончить, поскольку в 1942 году весь курс был направлен в пехоту. Петр Карелин попал в школу младших лейтенантов, и, окончив ее, 20 ноября 1942 года прибыл на фронт, где был зачислен в состав 3-й гвардейской стрелковой дивизии. С 15 декабря 1942 года участвует в боях по отражению деблокирующего удара немецких войск (Операция «Винтергевиттер») и дальнейшем наступлении. 20 декабря 1942 года был ранен в районе Нижне-Кумского. Был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

После излечения, весной 1943 года, младший лейтенант Карелин вернулся в дивизию. Будучи командиром взвода, отличился в ходе Донбасской операции осени 1943 года, за что в начале 1944 года был награжден медалью «За отвагу»

8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. 3-я гвардейская стрелковая дивизия наступала на Армянск. Во время прорыва первой полосы обороны противника, командир роты, лейтенант Карелин первым ворвался в траншею, вступил в рукопашную. В это время из близко расположенного дзота был открыт пулеметный огонь, который грозил сорвать атаку. Лейтенант Карелин ползком подобрался к дзоту, и руками отвел ствол пулемета в сторону, а телом закрыл амбразуру. Был убит расчетом пулемета из личного оружия.

Был похоронен на кладбище № 2 г. Армянска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом исключительное самопожертвование и героизм гвардии лейтенанту Петру Григорьевичу Карелину было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

На месте боя в Армянске впоследствии была построена школа, перед школой воздвигнут бронзовый бюст героя. В Чарске Восточно-Казахстанской области установлен памятник и мемориальная доска. Одна из школ в этом городе названа именем П. Г. Карелина. Лейтенант Карелин навечно зачислен в списки части.

29 марта 1945 года до нашей Победы оставался 41 день…

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



