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    • 41 человек погиб при пожаре в церкви в Египте

    14 Августа 2022 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел во время воскресной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.com.

    Пожар произошел в одной из церквей Гизы. Известно о гибели 41 человека, пострадали не менее 14 человек. По предварительной версии, пожар мог начаться в результате замыкания электропроводки. Большинство погибших были детьми.

    Пожары из-за неисправности электропроводки случаются в Египте довольно часто. Подобный случай произошел в 2020 году в египетской больнице, где проходили лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Тогда погибли 7 человек и несколько пострадали.

    Ранее в Египте погибли 17 человек в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на пустынном шоссе в центральной части Египта.

    Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
    #Египет #Видео #Мировые новости #Пожар
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