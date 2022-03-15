408 миллионов тенге получили операторы по перевозке кормов в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Операторы по перевозке кормов, назначенные по Мангистаускому району, получили 408 млн тенге, сообщил аким района Тлек Кушмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В районе 576 крестьянских хозяйств, 36 из которых занимаются земледелием, 540 - животноводством. В прошлом году 17 бригад заготовили 3 350 тонн сена. Из других областей перевезено 31 750 тонн сена. Из местного бюджета Мангистауской области во время засухи выделен 1 миллиард тенге. Из этой суммы 408 млн тенге получили назначенные по Мангистаускому району операторы по перевозке кормов», - рассказал Тлек Кушмаганбетов.

Он отметил, что в связи с засухой из резерва правительства предусмотрено еще 1,9 млрд тенге, из которых 553 млн 848 тысяч тенге переданы жителям Мангистауского района в соответствии с указанными требованиями. Из этих средств на 195 крестьянских хозяйств выделено 158 млн 351 тысяча тенге, другие 395 млн 496 тысяч тенге – на 2 817 домохозяйств.

В целом, ввозом кормов на постоянной основе занимаются 9 индивидуальных предпринимателей. Отдельные крестьянские хозяйства также закупают фураж в вагонах. За 2021 год прибыли 388 вагонов, 23 200 тонн кормов, которые реализованы по 1700-2100 тенге.

«Что касается цен на сено, то тюки весом 18-20 кг продавались в пределах 700-1000 тг, а доставленные из других областей - в пределах 1300-1500 тг. Цена за тюк сена из других областей в летние, осенние месяцы составляла 11 000 – 12 500 тг, а в зимние - от 13 000 до 18 000 тг», – проинформировал аким.

В целом, по итогам прошлого года в районе зарегистрировано 9610 голов коров, 27206 верблюдов, 53106 лошадей, 161 388 овец и коз. По программе «Зеленый коридор – 2» подключено 30 670 сельскохозяйственных животных. Произведено 4142 тонны мяса, 123 тысячи штук яиц.

Аким добавил, что в связи с засухой АО «Мангистаумунайгаз» выделило 46 тысяч тонн дизельного топлива в качестве помощи крестьянским хозяйствам для транспортировки кормов. А при поддержке Общественного фонда «Қызыл Ай» жителям Мангистауского района, пострадавшим от засухи, было выделено по 170 000 тенге, которые распределены между 500 семей. Общая сумма 85 млн тенге.