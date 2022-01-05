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403 человека выздоровели от коронавируса в РК
5 Января 2022 08:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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в городе Нур-Султане - 79,
в городе Алматы - 26,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 42,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 6,
в Атырауской области - 14,
в ВКО - 8,
в Жамбылской области - 19,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 50,
в Костанайской области - 81,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 37,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровели 962 209 человек от COVID-19.
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