403 человека выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султане - 79,

в городе Алматы - 26,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 42,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 6,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 8,

в Жамбылской области - 19,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 50,

в Костанайской области - 81,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 37,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровели 962 209 человек от COVID-19.