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    08:18, 05 Январь 2022 | GMT +6

    403 человека выздоровели от коронавируса в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    в городе Нур-Султане - 79,

    в городе Алматы - 26,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 42,

    в Актюбинской области - 5,

    в Алматинской области - 6,

    в Атырауской области - 14,

    в ВКО - 8,

    в Жамбылской области - 19,

    в ЗКО - 0,

    в Карагандинской области - 50,

    в Костанайской области - 81,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 35,

    в СКО - 37,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровели 962 209 человек от COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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