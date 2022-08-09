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    • 400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям привлечено в РК

    9 Августа 2022 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительно выделено 45 тыс. мест по госзаказу для охвата молодежи профессиональным техническим образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для охвата молодежи профтехобразованием из бюджета дополнительно выделено 45 тыс. мест по госзаказу. Для подготовки кадров по спросу рынка труда почти 500 предприятий шефствуют над колледжами», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

    Глава Кабмина также отметил, что открыто четыре филиала ведущих зарубежных вузов. Привлечено 400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям.

    «Ведется работа по реализации системных мер по улучшению качества образования», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Ранее сообщалось, что более 320 новых детсадов откроют до конца года в Казахстане. Ведется работа по реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»». Предусмотрено 12 показателей и 20 мероприятий по детским садам, школам, колледжам и дополнительному образованию. Прошлогодние мероприятия выполнены на 100%.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Образование #Алихан Смаилов #Педагоги
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