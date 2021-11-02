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    400 водителей сбежали с места ДТП в Атырауской области с начала года

    2 Ноября 2021, 14:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области с начала года зарегистрировано более 400 случаев, когда совершившие ДТП водители покинули место происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время в регионе участились случаи совершения дорожно-транспортных происшествий. Причиной возникновения подобных ситуаций стало несоблюдение водителями правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного опьянения и переход пешеходами дороги в несанкционированных местах. С начала года в управлении полиции города Атырау зарегистрировано более 3000 мелких и крупных дорожно-транспортных происшествий. При этом более 400 раз совершившие ДТП водители покидали место происшествия, не дожидаясь прибытия полиции и скорой помощи»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

    В случае неуведомления о ДТП водители привлекаются к административной ответственности по ч. 2 ст. 611 КоАП РК и по решению суда могут быть оштрафованы на 50 месячных расчетных показателей или лишены права управления транспортными средствами сроком на один год. Такое наказание понесла большая часть подкинувших место ДТП водителей, обнаруженных по камерам слежения или показаниям очевидцев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью ДТП МВД РК
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