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    400 тысяч тонн дизтоплива выделяют на посевные работы

    10 Марта 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 400 тысяч тонн дизтоплива выделяют на посевные работы. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году на проведение посевных работ (на период февраль – июнь) выделено дизтопливо в объеме – 400 тыс. тонн, это на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас цена за тонну 212 тысяч тенге, что на 15% ниже рыночной цены», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    По его словам, в настоящее время акиматы областей (на основании внутренних регламентов) завершают мероприятия по определению операторов, которые обеспечат приобретение и доставку дизтоплива с НПЗ в регионы, с последующей реализацией СХТП. В южных регионах уже начаты отгрузки.

    «В целях исполнения поручения Главы государства по своевременному и качественному проведению весенне-полевых работ текущего года, Министерством сельского хозяйства неоднократно проведены совещания с акиматами областей. Обсуждена прогнозная структура посевных площадей, указана необходимость увеличения производства социально-значимых культур с целью полного насыщения внутреннего рынка», - отметил вице-министр.

    «В целях координации всех вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением СХТП семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей», - добавил А. Сапаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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