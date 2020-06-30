400 тысяч казахстанцев планируют обучить цифровой грамотности в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году планируется обучить 400 тысяч человек на курсах цифровой грамотности. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках повышения цифровой грамотности Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проводит с местными исполнительными органами различного рода курсы, к примеру, обучая навыкам использования портала Электронного правительства, информационной безопасности, электронной коммерции. За два года 1,2 млн человек прошли обучение в этом направлении. В этом году планируем обучить более 400 тысяч человек. В связи с пандемией курсы цифровой грамотности проводятся в режиме онлайн. Также для повышения цифровой грамотности проводим масштабную работу. Например, обучение профессиональных кадров цифровым навыкам. В этом вопросе было задействовано Министерство здравоохранения РК. На базе постов цифровой грамотности обучение прошли сотрудники поликлиник и медицинских учреждений», - рассказал Аскар Жумагалиев.

По словам министра, главная цель проводимой работы – повышение производительности труда до 50% и улучшение качества работы.

«К 2025 году хотим повысить цифровую грамотность населения до 87%. На сегодня мы проводим такую работу. Сейчас по доступности интернета для населения мы являемся одними из флагманов в этой сфере. На сегодня уровень доступности составляет 86,8%. Сейчас министерством реализуются два крупных инфраструктурных проекта, что позволит в итоге обеспечить интернетом 99,3% населения. Все это придаст импульс развитию цифровой экономики. Мы должны развивать цифровую грамотность, воспитывать высококвалифицированных IT-специалистов. По нашим планам до 2025 года должно быть подготовлено 1,8 млн человек. Таким образом, уровень цифровой грамотности населения увеличится до 87%. Все государственные органы и акиматы должны активно участвовать в этом процессе», - заключил министр.