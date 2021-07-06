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    400 семей получили ключи от квартир в Нур-Султане

    6 Июля 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram заявил, что в день столицы 400 семей получили ключи от долгожданных квартир. Это очередники: дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, инвалиды, пенсионеры и т.д. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Социальное жилье было возведено во всех районах города. Ключи выдали от ЖК в районе Есиль (ЖМ Пригородный) и в районе Алматы (пересечение ул. Кошкарбаева и А 104).

    «По поручению Главы государства ведём системную работу по увеличению объёма доступного льготного жилья. В текущем году в Нур-Султане построим 10 тыс. льготных социальных квартир. Только за последние три года количество доступного жилья будет увеличено более чем в 5,5 раз. К примеру, в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году - 2 900 соцквартир, то уже в 2020 году построили и ввели в эксплуатацию более 7 000 квартир», – написал аким.

    По словам Алтая Кульгинова, в столице увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн. до 1,5 млн. тенге, расширена категория участников по программе Казахстанской жилищной компании (КИК): могут участвовать медицинские работники, педагоги, социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта.

    «В этом году продолжим программу «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тыс. молодежи! Помимо данных тысячи квартир, в начале этого года ключи получили также еще 350 представителей молодежи. Помимо этого, в 2021 году для молодежи планируем запустить специальную жилищную программу (социальное кредитование)», - написал на своей странице Алтай Кульгинов.

    В заключении глава Нур-Султана поздравил казахстанцев с Днём столицы.

    Фото: Александр Куприенко

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Жилье День столицы
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