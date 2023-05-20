400 морских пехотинцев приняли присягу в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония принятия присяги состоялась на плацу воинской части. Всего в мероприятии приняли участие свыше тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Среди тех, кто дал клятву на верность Родине, военнослужащие Актауского гарнизона, представители местных органов власти, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие солдат.

«Присяга – это клятва на верность государству и его народу. Это одно из самых значимых событий в жизни каждого военнослужащего. Усердно и уверенно постигать военную науку – значит укреплять обороноспособность суверенного Казахстана. Желаю вам успехов на этом пути», – напутствовал молодое пополнение командир бригады подполковник Жаннур Саткынов.

Поздравить сыновей и братьев со знаменательным событием приехали родственники из разных регионов страны. В составе нынешнего призыва бригады морской пехоты – солдаты из Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.

«Миссия защитника Отечества – благородная и очень ответственная. Будьте целеустремленными и настойчивыми в освоении нового для вас дела. Знайте, что мы гордимся вами и верим в вас», – подчеркнула Кияш Сулейменова – мама рядового Куанышбека Жамбылова.

В течение месяца после призыва новобранцы прошли курс молодого бойца, в ходе которого изучили основы строевой, физической подготовки, требования общевоинских уставов, выполнили практические стрельбы на полигоне.

«Этот день я запомню на всю жизнь. Одно дело видеть ритуал со стороны, и совсем другое – произносить слова присяги здесь, на плацу, в присутствии большого количества гостей. В этот момент меня переполняло необычайное волнение и в то же время чувство гордости и высокой ответственности», – поделился впечатлениями костанаец Денис Балюк.

Для участников мероприятия был также организован показ элементов рукопашного боя, дефиле с оружием и концерт, подготовленный творческой группой военнослужащих.

По завершении церемонии была организована экскурсия. Посетители ознакомились с условиями, в которых проходят службу солдаты, осмотрели образцы вооружения и военной техники. Они также имели возможность задать командованию вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

По завершении срочной службы военнослужащие смогут воспользоваться образовательными льготами и поступить в гражданский либо в военный вуз без сдачи ЕНТ. При этом солдаты, добившиеся высоких результатов в боевой подготовке и показавшие образцовую воинскую дисциплину, будут учиться по гранту вуза на бесплатной основе.



