400 млн тенге выделят в Жамбылской области на субсидирование первоначального взноса по «7-20-25»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области планируют выделить около 400 миллионов тенге на оплату 10% из 20% первоначального взноса по ипотеке «7-20-25», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В областном акимате под председательством главы региона Аскара Мырзахметова состоялось совещание по вопросам реализации государственной программы «7-20-25».



«В настоящее время в области в очереди на жилье стоят 23 258 человек. Из них 4 ветерана Великой Отечественной войны, 2 737 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 13 170 социально уязвимых слоев населения, 7 345 работников бюджетной сферы, 2 человека, дома которых признаны аварийными. Этот показатель на начало года составил 21 683 человека, на данный момент зарегистрировано 1 372 человека, то есть динамика роста у очередников очень интенсивная», - говорится в сообщении.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 953 квартиры, а в 2019 году - 1 380, в 2020 году - 1 600 квартир.

По состоянию на сегодняшний день к вводу в эксплуатацию готово 606 квартир, из них 114 - в микрорайоне Арай.

Аскар Мырзахметов поручил ввести в эксплуатацию эти дома по программе «7-20-25».

«В этом направлении планируется выделить из местного бюджета около 400 миллионов тенге на оплату 10% из 20% первоначального взноса. Эти средства будут распределены по беспроцентной системе оплаты. Для этого будет создан специальный список. Работа в этом плане сейчас прорабатывается», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Глава региона подчеркнул важность сдерживания темпов строительства жилья для роста экономики области и поручил ответственным лицам провести реальную работу по увеличению количества получателей жилья в рамках данной программы.