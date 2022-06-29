40% внешней торговли Казахстана приходится на долю Европейского союза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава по сотрудничеству представительства Европейского союза в Казахстане Йоханнес Стенбаек заявил, что Евросоюз поддерживает цифровую трансформацию для укрепления взаимодействия государства и граждан в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд «Евразия» в Центральной Азии при поддержке Европейского союза реализует проект «Ваш голос имеет значение. Гражданское участие в принятии решений посредством технологий» в сотрудничестве с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Сегодня на пресс-брифинге представили результаты исследования проекта по вовлечению молодежи и женщин в процесс принятия решений. Исследование направили на оценку опыта молодежи 20-35 лет и женщин 20 лет и старше в гражданских технологиях, включая осведомленность, использование, основные барьеры для их применения и необходимую поддержку, а также другие формы взаимодействия с государственными органами.

«Европейский союз является близким партнером Казахстана с 90-х годов. На сегодняшний день Европейский союз является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане и основным торговым партнером. На долю Европейского союза приходится 40% внешней торговли Казахстана. Казахстан претерпел глубокие трансформационные изменения за последние 30 лет и стал важным политическим и экономическим партнером Европейского союза, с которым ЕС может взаимодействовать новыми способами, чтобы продвигать совместную вовлеченность в Центральной Азии. Наши отношения с Казахстаном на данном этапе основаны на соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в полную юридическую силу в марте 2020 года. Данное соглашение охватывает 29 ключевых политических направлений, которые в том числе включают в себя такие темы, как политический диалог, демократия, права человека, информационное общество, экономическое и устойчивое развитие», - сказал на пресс-брифинге глава по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане.

Спикер отметил, что Европейский союз поддерживает реализуемые в Казахстане реформы по цифровизации и цифровой трансформации. По его мнению, очень важно вовлекать гражданское общество, чтобы процесс был прозрачным.

«Мы считаем, что для построения Нового Казахстана как эффективного государства с сильным гражданским обществом, необходимо расширять возможности женщин и молодежи. Если у них будут гражданские технологии, соответствующие знания и цифровые навыки, то они могут стать настоящими лидерами. Реализуя этот проект, мы оказываем поддержку Казахстану в решении вопросов, связанных с построением современного государства, в котором активное участие будут принимать граждане для принятия решений на всех уровнях. Январские события в Казахстане показали необходимость продолжения реализации политических реформ. Властям необходимо дальше в полной мере реализовать концепцию «Слышащего государства», демократические институты, чтобы лучше реагировать на потребности и стремления населения. Мы приветствуем обращение Президента Казахстана, в котором инициированы пакеты политических реформ с фокусом на дальнейшую демократизацию и децентрализацию», - сказал спикер.

По мнению Йоханнеса Стенбаека, необходимы также значительные политические реформы для обеспечения дальнейшего экономического прогресса.

«Мы твердо верим в то, что укрепленное сотрудничество взаимодействия между организациями гражданского общества и местными органами власти внесет свой вклад в повышение прозрачности в процесс принятия решений и ускорит реализацию работы в направлении достижения Целей устойчивого развития до 2030 года во благо народа Казахстана», - добавил он.

