40 тысяч семей получат бесплатные наборы медицинских масок в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках акции «Бiз бiргемiз» 40 тыс. малообеспеченных семей получат бесплатные наборы медицинских масок. В каждом наборе по 50 средств защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В общей сложности на средства из фонда Birgemiz было приобретено 5 млн масок для трёх городов Казахстана: Нур-Султана, Алматы и Шымкента. В Алматы и Нур-Султан направлено по два миллиона масок. В столице планируется обеспечить 40 тыс. семей. На каждую семью будет роздано по 50 масок», – пояснил руководитель молодежного крыла «Жас Отан» Елнур Бейсенбаев.

Работа проводится совместно с волонтерскими организация при поддержке управления молодежной политики акимата Нур-Султана. Все добровольцы одеты в специальные защитные костюмы.

«Сегодня мы планируем раздать около 100 тысяч масок для двух тысяч семей. И далее работа будет продолжаться на протяжении всего карантина», – отметил Бейсенбаев.

Напомним, в рамках проводимой акции «Бiз бiргемiз» продуктовыми корзинами и гигиеническими средствами было обеспечено более 5 тыс. семей.



