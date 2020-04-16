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    40 тысяч нуждающихся алматинцев обеспечат масками

    16 Апреля 2020, 17:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинским филиалом партии «Nur Otan» в связи с пандемией вируса COVID-19 по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева принят ряд комплексных мер по поддержке социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе партии сообщили, что для оказания адресной поддержки нуждающимся гражданам был учрежден фонд «Almaty Birgemiz», деятельность которого финансируется из республиканского фонда «Birgemiz».

    Фонд «Almaty Birgemiz» выделил по 50 тыс. тенге остро нуждающимся жителям Алматы. Финансовую поддержку уже получили более 23 тысяч горожан.

    «Также республиканским фондом «Birgemiz» в Алматы направлено 2 млн медицинских масок. Масками будут обеспечены 40 тыс. наиболее нуждающихся горожан из следующих категорий: получатели АСП, инвалиды с 1 по 3 групп, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями и медико-социальные учреждения. Сегодня акция по доставке масок началась во всех районах города. К акции подключены 200 волонтеров и порядка 120 автомашин», - сообщили в партии.


    Списки граждан по указанным категориям подготовлены районными акиматами. Работа будет проводиться поэтапно на ежедневной основе.

    Ранее первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров сообщил, что фондом «Birgemiz» будет направлено 2 млн медицинских масок в Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан
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