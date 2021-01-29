40 тысяч долларов США украли у пассажирки маршрутки в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Бишкеке у пассажирки маршрутки украли 40 тыс. долларов США, подозреваемый задержан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным пресс-службы патрульной милиции , примерно в 18:08 поступило сообщение, что на пересечении улиц 7 Апреля и Ахунбаева произошла кража в пассажирском микроавтобусе.

К прибывшим на место патрульным с заявлением обратилась 41-летняя О. Н. По ее словам, неизвестный мужчина украл пакет, в котором лежали мобильный телефон и 40 тысяч долларов США.

По горячим следам был задержан 36-летний К. Б., у которого нашли указанную сумму.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, начато досудебное производство.