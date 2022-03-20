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    40-тонная фура слетела в кювет на трассе «Самара-Шымкент»

    20 Марта 2022, 03:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Западно-Казахстанской области помогли водителю слетевшей в кювет 40-тонной фуры вновь выехать на трассу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.

    «19 марта поступило сообщение о том, что на 523-524 км автомобильной автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» слетела в кювет грузовая автомашина (фура, 40 тонн). Прибывшие на место ОЧС Шынгырлауского, Сырымского районов и представитель районного акимата с помощью специальной техники вывезли фуру на трассу», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

    Хозяин большегруза гражданин Алматинской области, который ехал в Оренбургскую область РФ, Юрий Иванович выразил огромную благодарность сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Видео Регионы Казахстана МЧС ДЧС
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