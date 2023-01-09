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    40 случаев гриппа зарегистрировали в Атырауской области

    9 Января 2023, 16:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С осени 2022 года в Атырауской области зарегистрировано 40 случаев заболеваемости гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, в городе Атырау гриппом заболели 26 человек, в Жылыойском районе – 3, Исатайском – 1, Курмангазинском – 5, Макатском – 4, Кызылкогинском районе – 1. В 31 случае выявлен вирус гриппа В, в 9 случаях – вирус гриппа А.
    Среди заболевших - 12 детей до 14 лет, 17 беременных женщин.
    «Если вас начинает беспокоить кашель, головная боль, слабость, то необходимо обратиться к участковому врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в домашних условиях. Часть пациентов обращаются за помощью к специалистам только после обострения болезни. В результате мы тратим много времени на лечение. Во время обострения вирусной инфекции лучше держаться подальше от многолюдных мест, праздничных мероприятий и воздержаться от приема гостей» - порекомендовала врач-педиатр Маржан Абдуалиева.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
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