40% посевных площадей вспахали аграрии Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весенне-полевые работы в разгаре на полях Жамбылской области. Всем ли необходимым для проведения посевной кампании обеспечены жамбылские аграрии, обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, совещание в облакимате по проведению весенне-полевых работ проходило под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

По словам руководителя облуправления сельского хозяйства Нурби Джигитекова, в этом году сельскохозяйственные культуры будут размещены на 770,4 тысячи гектарах. Из 104 тысяч гектаров, подлежащих плановой вспашке, обработано 44,5 тыс. Всего в полевых работах в регионе будет задействовано 6 883 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 4 529 тракторов, 457 культиваторов, 746 сеялок, 80 протравителей семян.

«На сегодняшний день яровые, зерновые, колосовые посеяны на площади 65,9 тысячи гектаров, многолетние травы – на 6,3 тысячи гектаров, овощебахчевые – на 4,5 тысячи, масличные культуры – на 955, картофель – на 225», - отметил спикер.

По его словам, из необходимых 95,6 тысячи тонн семян к началу весенней кампании подготовлено 76,8 тысячи тонн.

«В этом году планируется увеличить площади посева сахарной свеклы на 10 400 га», - отметил Нурби Джигитеков.

По данным сельскохозяйственного ведомства, за февраль - апрель планируется выделить крестьянским хозяйствам 15,5 тысячи тонн дизельного топлива. Эту работу будут проводить 14 операторов. На сегодняшний день поступило 11,2 тысячи тонн топлива, сельхозформирования уже получили 6,1 тысячи тонн.

Глава региона, заслушав также отчет акимов районов, раскритиковал работу по выделению субсидий и обеспечению минеральными удобрениями.

«Своевременность и качество весенне-полевых работ нужно держать на постоянном контроле. Необходимые средства выделены. Нужно лишь совместно работать с крестьянами. Важно, чтобы господдержка дошла до каждого села, до каждого фермера, - сказал Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось, весенне-полевые работы стартовали в Жамбылской области в начале марта в двух самых южных районах - Байзакском и Жамбылском.

По данным сельхозведомства, в 2022 году посевная площадь сельхозкультур в регионе составляла 756 тысяч га. В 2023 году планируется довести этот показатель до 770,4 тысячи га, что на 14 тысяч га больше прошлогоднего. Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур и сахарной свеклы. На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге. Это средства на выплату субсидий аграриям, на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения, а также проектов по строительству молочно-товарных ферм, овощехранилищ, поддержку птицеводства и рыбного хозяйства.



