40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Отеген-Батыр, который расположен в Илийском районе Алматинской области, возвели 40-метровый флагшток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Такой необычный подарок жителям сделали местные власти.

Открытие объекта посвящено 30-летию Независимости нашей страны. В следующем году возле флагштока, где будет развиваться 10-метровый государственный флаг Казахстана, планируется разбить небольшой парк.

В поселке Отеген-Батыр появился собственный флагшток. Это крупный населенный пункт, административный центр Илийского района Алматинской области, расположен совсем рядом с мегаполисом. Здесь проживают более 15 тысяч человек. Поэтому довольно символично, что к юбилею независимости большой государственный флаг нашей страны решили оставить здесь. До этого момента руководство Алматинской области проводило патриотическую акцию – флаг путешествовал по региону.

«Кстати, надо сказать, что флагшток расположен рядом с республиканской автодорогой «Алматы-Капшагай». Каждый видит. И я думаю, уважение каждого гражданина, каждого проезжающего, видя наш государственный флаг, нашу символику, будет очень значимым», - сказал аким Илийского района Багдат Карасаев.

В следующем году рядом с тем местом, где установлен флагшток, планируется разбить небольшой парк. Здесь появится аллея с освещением и удобными скамейками. Также будет отведено место для парковки автомобилей. Общая площадь комплекса составит около двух гектаров.

«В течение этого месяца мы начали благоустройство территории. На следующий год здесь, также по инициативе акима, планируется посадить деревья, сделать дорожки», - сказал Евгений Константинов, представитель строительной компании.

Как сообщил аким Илийского района, к юбилею независимости здесь провели около 200 различных мероприятий патриотической направленности. Но главное – это, конечно же, забота о простых людях, которым власти региона обещают оказывать постоянное внимание в будущем.