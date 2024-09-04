40-метровый мурал «Таза Қазақстан» появился в Астане

В Астане появился 40-метровый мурал, посвященный экоакции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

На стене дома по улице Сыганак, 1, появилась настенная живопись высотой 40 метров и площадью 480 квадратных метров.

На мурале изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уык и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны.

Мурал также украшает подпись: «Таза Қазақстан - Таза болашақ» («Чистый Казахстан – Чистое будущее»).

Мурал создан в честь республиканской экоакции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле этого года. В рамках этой инициативы в столице проводятся различные мероприятия, к которым присоединились тысячи астанчан. Жители активно участвуют в благоустройстве города, посадке деревьев, очистке рек и ликвидации несанкционированных свалок, а также поддерживают социальные инициативы.