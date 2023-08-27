40 лошадей Пржевальского привезут в Казахстан из Праги

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с Министерством охраны окружающей среды Чешской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Международный семинар по планированию проекта реинтродукции диких лошадей Пржевальского в Казахстан прошел с 21 по 24 августа в Праге. В ходе семинара участники обсудили детальный план перевозки первой партии лошадей, которая запланирована на 2024 год.

«Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с Министерством охраны окружающей среды Чешской Республики.

Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата «Алтын Дала». Первый год акклиматизации животные проведут в центре реинтродукции АСБК.

Всего в Казахстан планируется перевезти из Европы 40 лошадей Пржевальского», - сказано в сообщении ведомства.

Семинар был организован Пражским зоопарком в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве по возрождению популяции диких лошадей в Казахстане, подписанного между Правительствами РК и Чешской Республики в апреле текущего года.

В мероприятии приняли участие представители Берлинского, Нюрнбергского и Будапештского зоопарков, Франкфуртского зоологического общества, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), национального парка Хортобаг (Венгрия) и Большого Гобийского заповедника (Монголия)

Казахстанскую делегацию возглавил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.