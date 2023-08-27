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    16:33, 27 Август 2023 | GMT +6

    40 лошадей Пржевальского привезут в Казахстан из Праги

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    ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с Министерством охраны окружающей среды Чешской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

    Международный семинар по планированию проекта реинтродукции диких лошадей Пржевальского в Казахстан прошел с 21 по 24 августа в Праге. В ходе семинара участники обсудили детальный план перевозки первой партии лошадей, которая запланирована на 2024 год.

    «Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с Министерством охраны окружающей среды Чешской Республики.

    Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата «Алтын Дала». Первый год акклиматизации животные проведут в центре реинтродукции АСБК.


    Всего в Казахстан планируется перевезти из Европы 40 лошадей Пржевальского», - сказано в сообщении ведомства.

    Семинар был организован Пражским зоопарком в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве по возрождению популяции диких лошадей в Казахстане, подписанного между Правительствами РК и Чешской Республики в апреле текущего года.

    В мероприятии приняли участие представители Берлинского, Нюрнбергского и Будапештского зоопарков, Франкфуртского зоологического общества, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), национального парка Хортобаг (Венгрия) и Большого Гобийского заповедника (Монголия)

    Казахстанскую делегацию возглавил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.


    Теги:
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