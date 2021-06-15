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    40 литров донорской крови сдали военнослужащие Атырауского гарнизона

    15 Июня 2021, 19:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Около ста офицеров и военнослужащих-контрактников Атырауского гарнизона пополнили городской банк крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для сдачи крови был развернут передвижной пункт. Перед процедурой доноры прошли предварительное обследование на определение группы крови, а также заполнили анкету и провели собеседование с врачом для выявления возможных противопоказаний. Эта массовая сдача крови - для военнослужащих не единовременная акция. В этот же день всего было сдано 40 литров крови», – рассказал начальник медицинской службы управления командующего войсками регионального командования «Запад» подполковник Нагысхан Оразмбетов.

    Он напомнил, что периодическая сдача крови благотворно влияет на организм, доноры болеют реже и чувствуют себя бодрее.

    Сами военнослужащие считают, что нужно личным примером показывать, насколько важно донорство, ведь, возможно, именно их кровь спасет чьи-то жизни.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Армия
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