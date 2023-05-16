40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Представители 40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии Казахстана, проходящей в эти дни в городе Сиань провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, в рамках торгово-экономической миссии в город Сиань прибыли представители около 40 казахстанских компаний, которые заключили коммерческие контракты с китайским

и партнерами. Все подписанные контракты, ориентированы на экспорт в Китай.

Вице-министр отметил, что в Сиане также проводится выставка казахстанских и китайских товаров, где представители деловых кругов двух стран могут найти себе партнеров, провести В2В встречи и подписать дополнительные контракты.

Директор Organic Food Канат Бекембаев рассказал, что компания начала поставлять казахстанскую продукцию в Китай в 2018 году.

«У нас очень широкий ассортимент продуктов, в том числе соки, напитки, чай и другие. Мы начали свою коммерческую деятельность в СУАР, но сейчас переориентируемся на центральные и приморские провинции Китая. Ведем переговоры с китайскими дилерами», - сообщил предприниматель.

Президент общественного фонда «Новый Шелковый путь» Хусейн Дауров отметил, что на этой выставке очень большим спросом пользуется казахстанская сельскохозяйственная продукция.

«Мы видим, что востребована чистая экологическая продукция Казахстана среди потребителей КНР», - отметил он.

Напомним, что по итогам 2022 года взаимная торговля между РК и КНР достигла $24 млрд. В планах продемонстрировать экспортный потенциал Казахстана на международных выставках в текущем году в гг.Урумчи и Шанхай.



