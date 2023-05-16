Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане

    16 Мая 2023, 17:12

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Представители 40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии Казахстана, проходящей в эти дни в городе Сиань провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, в рамках торгово-экономической миссии в город Сиань прибыли представители около 40 казахстанских компаний, которые заключили коммерческие контракты с китайским

    и партнерами. Все подписанные контракты, ориентированы на экспорт в Китай.

    Вице-министр отметил, что в Сиане также проводится выставка казахстанских и китайских товаров, где представители деловых кругов двух стран могут найти себе партнеров, провести В2В встречи и подписать дополнительные контракты.


    Директор Organic Food Канат Бекембаев рассказал, что компания начала поставлять казахстанскую продукцию в Китай в 2018 году.

    «У нас очень широкий ассортимент продуктов, в том числе соки, напитки, чай и другие. Мы начали свою коммерческую деятельность в СУАР, но сейчас переориентируемся на центральные и приморские провинции Китая. Ведем переговоры с китайскими дилерами», - сообщил предприниматель.


    Президент общественного фонда «Новый Шелковый путь» Хусейн Дауров отметил, что на этой выставке очень большим спросом пользуется казахстанская сельскохозяйственная продукция.

    «Мы видим, что востребована чистая экологическая продукция Казахстана среди потребителей КНР», - отметил он.

    Напомним, что по итогам 2022 года взаимная торговля между РК и КНР достигла $24 млрд. В планах продемонстрировать экспортный потенциал Казахстана на международных выставках в текущем году в гг.Урумчи и Шанхай.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Внешняя политика Казахстана Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Саммит «ЦА - Китай» повысит инвестиционную привлекательность Казахстана – эксперт КИСИ
    Россия планирует транспортировать нефть через Казахстан в Китай в течение 11 лет
    Завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти построят в Актюбиской области
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
    Новости партнеров