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    40 инвестиционных проектов в сфере АПК будут реализованы для обеспечения занятости населения РК

    14 Декабря 2021, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 40 инвестиционных проектов в сфере АПК будут реализованы для обеспечения занятости населения. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации III направления программы Дорожной карты занятости протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам занятости населения от 18 октября 2021 года утвержден перечень из 40 инвестиционных проектов АПК стоимостью 311,9 млрд тенге и суммой финансирования 100 млрд тенге путем финансирования через дочерние организации АО «НУХ «Байтерек», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр добавил, что по предварительной оценке, реализация 40 инвестиционных проектов позволит создать 4 263 рабочих мест, из которых 2 759 постоянных и 1 504 временных рабочих мест.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Инвестпроекты Минсельхоз Сельское хозяйство Общество Трудоустройство
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