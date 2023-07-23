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    40-градусная жара ожидается 24 июля в Казахстане

    23 Июля 2023, 23:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 24 июля на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе – сильный дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на юге, востоке, в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туман.

    Днем в Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях, областях Жетысу, Абай, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара 35-43°С.

    Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 42°С.

    В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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