40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 30 марта 1945 года, шел 1378-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
Восточно-Померанская операция. 30 марта войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской группировки противника и овладели городом Данциг. Часть немецких войск была оттеснена в район устья Вислы. Остатки 2-й немецкой армии, прижатые к морю севернее Гдыни, 4 апреля были разгромлены и пленены. Части противника, блокированные на косе Хель и в дельте Вислы, капитулировали 9 мая.
Боевые действия по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина. Советские войска штурмом овладели цитаделью города-крепости Кюстрин. Тем самым завершилась операция 5-й ударной, 8-й гвардейской, 16-й воздушной армий 1-го Белорусского фронта, продолжавшаяся с 3 февраля по 30 марта 1945 года. Численность участвовавших армий к началу операции — 151 600 человек, безвозвратные потери — 15 466, санитарные потери — 46 333, всего — 61 799, среднесуточные — 1 104.
Банска-Быстрицкая наступательная операция. 40-я армия 2-го Украинского фронта, действуя в трудных горных условиях, овладела городом Банска-Бистрица и продолжила наступление на Тренчин.
Завершилась Банска-Быстрицкая наступательная операция 40-й, 53-й и 5-й воздушной армий 2-го Украинского фронта, продолжавшаяся с 10 марта по 30 марта. Численность войск 2-го Украинского фронта к началу операции — 79780 человек, безвозвратные потери — 2104, санитарные потери — 9033, всего — 11137, среднесуточные — 530.
Братиславско-Брновская наступательная операция. Ночью 30 марта 1-я гвардейская конно-механизированная группа 2-го Украинского фронта преодолела реку Ваг и вклинилась в немецкую оборону на этом рубеже. Войска 7-й гвардейской и 53-й армий, преследуя противника, вышли к реке и также форсировали ее. 30 марта силы Радваньского десанта и корабли Дунайской флотилии вошли в порт Комарно и удерживали его до подхода стрелковых частей 7-й гвардейской армии.
В районах Глогау И Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженных войск противника.
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали реки Грон и Нитра, прорвали оборону противника по западным берегам этих рек и, продвинувшись вперед на 50 километров, овладели городами Комарно, Новы Замки, Щураны, Комьятице, Врабле.
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление к западу от озера Балатон, 30 марта овладели городами Залаэгерсег и Кестель. Одновременно войска фронта совместно с войсками болгарской армии прорвали оборону противника южнее озера Балатон и, продвинувшись вперед до 30 километров, овладели городами Надьбайом, Бегене, Марцали и Надьятад. Войска фронта севернее города Кесег пересекли австрийскую границу и вступили на территорию Австрии.
30 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 40 дней…
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань
Фото: waralbum.ru