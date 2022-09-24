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    40 человек стали жертвами предлагавшей дешевые путевки мошенницы в Актау

    24 Сентября 2022, 02:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенница на протяжении полугода имитировала деятельность турфирмы. Она предлагала дешевые путевки за границу, а после оформления сделки исчезала. Об этом сообщили в городской прокуратуре Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    «Жертвами мошенничества стали более 40 человек, многие потерпевшие привлекали к приобретению путевок своих родных и друзей. Злоумышленница предана суду», - сообщили в прокуратуре Актау.

    Представители надзорного ведомства не исключают, что пострадавших может быть еще больше, поэтому просят всех обманутых обращаться в правоохранительные органы.

    «Призываем граждан быть бдительными и воздержаться от приобретения товаров и услуг у непроверенных и сомнительных источников! В погоне за «низкими ценами» вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и близких», - добавили в прокуратуре.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Мангистауская область Актау
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