Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • 40 человек погибло в ДТП с начала года в Атырауской области

    31 Июля 2022 15:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 189 человек получили различные телесные повреждения в ДТП в Атырауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Как сообщил инспектор полиции Атырауской области Аманжол Жумалиев, по сравнению с прошлым годом в области резко возросло количество аварий и увеличилось число погибших, пострадавших в результате ДТП.

    «ДТП часто происходят из-за превышения скоростного режима. Из 40 погибших с начала этого года, 13 человек скончались именно по этой причине. Также аварии происходят из-за неблагоприятных погодных условий и таких причин, как самопроизвольное опрокидывание, наезд на пешехода, несоблюдение дистанции, обгон, выезд на встречную полосу», - пояснил Жумалиев.

    Для профилактики ДТП на обочинах загородных трасс установили 20 макетов домашних животных. Также стражи порядка предложили акимату региона приобрести системы контроля скоростного режима.


    Фото: ДП Атырауской области
    #Атырауская область #ДТП #Статистика #Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погибли 49 человек в ДТП с начала года в Атырауской области
    Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    Столкновение поезда с авто в Алматинской области: умер еще один человек
    Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы