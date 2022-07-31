40 человек погибло в ДТП с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 189 человек получили различные телесные повреждения в ДТП в Атырауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщил инспектор полиции Атырауской области Аманжол Жумалиев, по сравнению с прошлым годом в области резко возросло количество аварий и увеличилось число погибших, пострадавших в результате ДТП.

«ДТП часто происходят из-за превышения скоростного режима. Из 40 погибших с начала этого года, 13 человек скончались именно по этой причине. Также аварии происходят из-за неблагоприятных погодных условий и таких причин, как самопроизвольное опрокидывание, наезд на пешехода, несоблюдение дистанции, обгон, выезд на встречную полосу», - пояснил Жумалиев.

Для профилактики ДТП на обочинах загородных трасс установили 20 макетов домашних животных. Также стражи порядка предложили акимату региона приобрести системы контроля скоростного режима.



Фото: ДП Атырауской области

