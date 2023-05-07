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    40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске

    7 Мая 2023, 20:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В результате пожара сгорело четыре дома, эвакуировано 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям СКО.

    «7 мая в 18:57 в Петропавловске, на улице 5-Сенная на открытой территории произошло возгорание камыша. В результате ветра с порывами до 23 м/с произошел переход огня на близлежащие частные жилые дома», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ДЧС добавили, что огнем уничтожено 4 жилых дома. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

    «Локализации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации задействованы силы ДЧС в количестве 73 человек личного состава и 13 единиц техники. 50 сотрудников департамента полиции и 9 единиц техники. 10 человек и 5 единиц техники местных исполнительных органов», - резюмировали в ДЧС СКО.

    В акимате Петропавловска добавили, что эвакуация жителей продолжается.

    «На данный момент аким области и аким города находятся на месте пожара. В школе № 25 разворачивается эвакуационный пункт. На борьбу с пожаром брошены все силы», - проинформировали в акимате.

    Открыта горячая линия по номерам: 55-10-10,52-27-25.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Происшествия Видео Регионы Пожар ДЧС Петропавловск
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