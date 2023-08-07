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    40 человек эвакуировали из детсада из-за горевшей рядом кровли ресторана в Актобе

    7 Августа 2023, 21:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 40 человек эвакуировали из здания детского сада из-за горевшей рядом кровли ресторана в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

    В 12:16 часов в Службу спасения 112 поступило сообщение о возгорании ресторана Alefun на улице Братьев Жубановых в районе Астаны города Актобе.

    В тушении пожара было задействовано 48 человек и 12 единиц техники.

    По прибытию на места вызова выяснилось, что загорелась крыша ресторана. Огнеборцы предотвратили распространения огня на другие здания и дома.

    Из расположенного рядом с рестораном детского сада эвакуировали 40 человек, в том числе 35 детей.

    Площадь возгорания 280 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Огонь был потушен в 13:06 часов. Причина происшествия устанавливается.

    ДЧС Актюбинской области призывает строго соблюдать требования пожарной безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Происшествия
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