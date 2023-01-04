4 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





6 9 лет назад (1954) родился АЛИМБЕКОВ Мусабек Тургынбекович - видный государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1981).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза имени Ворошилова (1971); стажер Джамбулского областного суда (1981-1982); народный судья Центрального района г. Джамбул (1982-1987); судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда (1987-1992); начальник Жамбылского областного управления юстиции (1996-1999); председатель Южно-Казахстанского областного суда (1999-2001); председатель Алматинского городского суда (2001-2006); председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009); председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011); заместитель председателя, судья суда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2011-2013); председатель суда Евразийского экономического сообщества (2013-2014); председатель Карагандинского областного суда (с 2014 года); председатель Союза судей Республики Казахстан (2016-2020).

Награжден орденом «Парасат» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей РК «Үш би» (2004); Почетной грамотой Президента РК (2003).





4 6 лет назад (1977) родился КУРМАНГАЛИ Берик Уалиевич - председатель правления АО «Агентство Хабар».

Уроженец Семипалатинской области. Окончил Институт театра и кино имени Т. Жургенова, редактор-киновед (1997); Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовая деятельность: корреспондент информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң» (1997); редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»; ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31 канале» (2000-2007); руководитель антикоррупционного медиа-центра «Нұр медиа» (2009-2012); заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (2012-2015); советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» (2015-2016); советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2018); руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (2018-2019); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.





38 лет назад (1985) родился БЕЙСПЕКОВ Азамат Омирзакович - руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК (2009); эксперт, главный эксперт департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и новых технологий РК (2009-2011); главный эксперт; главный консультант отдела индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2011-2012); работа в Администрации Президента РК (2012-2015); консультант; инспектор; заведующий сектором отдела военной безопасности и обороны Совета безопасности РК (2015-2020); заместитель заведующего отделом военной безопасности и обороны Совет безопасности РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.



