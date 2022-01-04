4 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
68 лет назад (1954) родился АЛИМБЕКОВ Мусабек Тургынбекович - видный государственный деятель Республики Казахстан.
Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1981).
Трудовая деятельность: рабочий колхоза имени Ворошилова (1971); стажер Джамбулского областного суда (1981-1982); народный судья Центрального района г. Джамбула (1982-1987); судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда (1987-1992); начальник Жамбылского областного управления юстиции (1996-1999); председатель Южно-Казахстанского областного суда (1999-2001); председатель Алматинского городского суда (2001-2006); председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009); председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011); заместитель председателя, судья суда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2011-2013); председатель суда Евразийского экономического сообщества (2013-2014); председатель Карагандинского областного суда (с 2014 года); председатель Союза судей Республики Казахстан (2016-2020).
Награжден орденом «Парасат» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей РК «Үш би» (2004); Почетной грамотой Президента РК (2003).
45 лет назад (1977) родился КУРМАНГАЛИ Берик Уалиевич - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
Уроженец Семипалатинской области. Окончил институт театра и кино имени Т. Жургенова, редактор-киновед (1997); Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.
Трудовая деятельность: корреспондент информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң» (1997); редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»; ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31 канале» (2000-2007); руководитель антикоррупционного медиа-центра «Нұр медиа» (2009-2012); заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (2012-2015); советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» (2015-2016); советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2018); руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (2018-2019).На занимаемой должности - с марта 2019 года.
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